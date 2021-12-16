Bursa'da üreticilere fidan desteği

İNEGÖL, BURSA (Habermetre) - "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Bursa'nın Kestel ve İnegöl ilçelerinde üreticilere yüzde 75 hibeyle 28 bin fidanın dağıtımı yapıldı. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile birlikte il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda üretici katıldı. Bursa İl Enformasyon

Kamera : Orhan KAĞITÇI

Fotoğraf : Selçuk EĞİLMEZ

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 600 bin lira ödenekle Maviyemiş, Aronya, Safran, Kestane ve İncir ürünlerinde projeler uygulanıyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ekonomik açıdan değer taşıyan kestanenin üretimini arttırmak, hastalık ile zararlılara yönelik dayanıklı ve verimli kapama meyve bahçesi oluşturmak amacıyla; 2021 yılında uygulanmak üzere İnegöl ve Kestel ilçelerinde 5 üreticiye 10'ar dekarlık bahçe kurulması projesi Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce onaylandı. Bu projeyle Kestane Dal Kanseri, Kestane Gal Arısı ve Kök Çürüklüğüne dayanıklı çeşitlerden plantasyonlar kurularak tanıtılması, yaygınlaştırılması ve Kestane üretimi yapılan köylerde kestaneliklerin kapama kestane bahçesi haline getirilmesi, bölge çiftçisinin bu konuda geliştirilmesi sağlanacak. Proje kapsamında damlama sulama desteği de verilecektir. Projenin çiftçi katkılı toplam bütçesi 166. 500 TL olup bakanlık katkısı 142. 500 TL çiftçi katkısı 24. 000 TL'dir.

İnegöl ilçesinde ise "Maviyemiş'in Yaygınlaştırması Projesi" kapsamında maviyemiş fidanı dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında 14 üreticiye 28 dekar alanda maviyemiş bahçesi tesis edilecek. Proje için temin edilen 6300 adet fidanın yarısı hibe olacak. Ayrıca proje kapsamında, Orhaneli ilçesinde 38 üreticiye 38 dekar, Orhangazi ilçesinde 6 üreticiye 30 dekar olmak üzere toplam 58 üreticiye 96 dekar alanda maviyemiş bahçesi tesis edilecek. Bahçe tesisi için dekara 225 fidan dikilmek üzere toplam 21600 adet fidan temin edilmiştir. Fidan bedellerinin % 50 'si hibe olacak. mavi yemiş incir bursa inegöl kestel fidan

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet