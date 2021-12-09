Bursa'da üreticilere fidan desteği

KELES, BURSA (Habermetre) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye tarafından hibe yoluyla temin edilen 8605 meyve fidanı Keles'te yaşayan üreticilere dağıtıldı. Bursa'da tarımsal üretimin artırılması için destekler sürüyor. Kentte gerçekleştiren fidan dağıtım törenine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Keles Kaymakamı Seher Söyler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İl ve İlçe protokolünün yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren İl Müdürü Aygül " İlimiz verimli toprakları ve iklimi ile yaklaşık 40 farklı meyvenin üretimi gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. İlimize özgü olarak coğrafi işarete sahip olan şeftali, deveci armudu, siyah incir, zeytin ve üzüm meyvelerinin yanı sıra diğer meyve çeşitlerimizle geçtiğimiz yıl 836. 158 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Sadece çeşit olarak değil üretim bakımından ilk sıralarda yer alan ilimizde önceliğimiz meyveciliğe uygun alanların belirlenmesi ve üretime kazandırılması yanı sıra verimi de arttırmaktadır. 'Badem ve Ceviz Üretimini Geliştirme Projeleri" kapsamında üreticilerimize Ceviz, Badem ve Trabzon hurması fidanı dağıtılacaktır. Ceviz ilimiz açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde ceviz üretiminde ilk sırada yer alan ilimizde, Keles ilçemiz 4. 013 ton üretimiyle ilimizde ilk sırada yer almakta ve ilimizin %20, 7'si ülkemiz toplam üretiminin %1, 40'ı ilçemizde gerçekleşmektedir. Badem ve Trabzon Hurması son yıllarda tüketici tarafından talebi artan ürünlerin başında gelmektedir. İlimizde geçen yıl 3. 492 ton badem ve 2. 112 ton Trabzon Hurması üretimi gerçekleşmiştir. Ekonomik açıdan değer kazanan bu ürünlere yönelik olarak ilimizde üretim alanlarının arttırılması; üreticilerimizin gelirlerinin artması ve atıl durumda kalan arazilerin tarıma kazandırılması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 80 üreticimize, 7. 045 adet Badem Fidanı, 19 üreticimize, 1. 335 adet Ceviz Fidanı ve 3 Üreticimize de 225 adet Trabzon hurması fidanı olmak üzere toplam 8. 605 adet fidan dağıtımı gerçekleştirilecektir. Dağıtımı yapılan fidanların finansmanı ise %70'i Hagel tarafından karşılacak olup %30'u ise üreticilerimiz tarafından karşılanacaktır. " İfadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından üreticiler fidanlarını teslim aldı.

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