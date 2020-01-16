Bursa'da üretici örgütü temsilcilerine dış ticaret eğitimi

16.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:30

Bursa'da üretici örgütleri temsilcileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline dış ticaret eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi"nin devamı kapsamında Bursa'nın tarımsal üretim potansiyelinde önemli yeri olan kooperatiflerin daha verimli ve sürekli olması amacıyla ürünlerin pazarlanmasında paydaşlara katkı sağlanması hedefleniyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser'den eğitim alan İl Müdürlüğü personeli, yapılan ziyaretler esnasında ekonomi, pazarlama, satış, e-ticaret, markalaşma, lojistik ile kooperatiflere verilen destekleme ve hibe konularında edindikleri bilgileri diğer kooperatiflere aktaracak.

Proje ile tarımsal ürünlerin pazarlanmasında kooperatiflerin etkin hale getirilmesi, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde aracıların sayısını en aza indirilmesi ya da ürünün kooperatifler aracılığıyla direkt olarak tüketiciye sunulması sağlanacak.

Eğitimlerle Bursa'nın değeri olan tarımsal ürünlerin dış pazarlarda daha fazla tanınarak, ticari faaliyete konu olmasının önü açılacak.

Kaynak: AA