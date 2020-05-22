Bursa'da un mamülleri fabrikasında yangın
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Bursa'da un mamülleri fabrikasında yangın

Bursa'da un mamülleri fabrikasında yangın Bursa'da unlu mamülleri fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

22.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:20

Bursa'da un mamülleri fabrikasında yangın

BURSA - Bursa'da unlu mamülleri fabrikasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Demirtaş Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir unlu mamülleri fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar kendilerini dışarıya atarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda itfaiye erinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Bursa'da un mamülleri fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

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