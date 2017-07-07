Bursa'da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, kortej yürüyüşü ile başladı



BURSA'da, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından '56. Uluslararası Bursa Festivali' kapsamında, bu yıl 31'ncisi düzenlenen, 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması?, kortej yürüyüşüyle başladı.



Etkinlikler, Atatürk Caddesi Atatürk Heykeli önünde toplanan aralarında yabancı ülkeden gelen halk dansları topluluklarında bulunduğu davetlilerin, güvercin uçurması ile başladı. Topluluk daha sonra 2 kilometre uzaklıktaki Zafer Plaza'ya kadar yürüdü. Korteş yürüyüşünde, yabancı halk dansları topluluğu üyelerinin halkı selamlaması alkışlarla karşılandı.



Festival, 12 Temmuz çarşamba akşamı, aralarında Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurtistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda'dan gelen halk dansları ekiplerinin yarışması ve ödül töreni ile sona erecek.