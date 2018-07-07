Bursa'da "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"

Bursa'da, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 32'ncisi düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması", kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinlik, Atatürk Heykel Anıtı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Fatma Durmaz güvercin uçurmasıyla start aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı konuşmada, bu tarz etkinlerin kardeşlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

Etkinliğin Bursa için önemine işaret eden Aktaş, "Bursa Balkanlar ve Kafkaslar'dan Anadolu'nun değişik yerlerinden aldığı göçlerle Türkiye'nin bir mozaiği ve çiçek bahçesidir." dedi.

Konuşmanın ardından yabancı halk dansları topluluğu üyeleri, nostaljik arabalarla vatandaşların alkışları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen dans toplulukları, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.