Bursa'da Ulu Camii'ne balyozlu saldırı (2)
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Bursa'da Ulu Camii'ne balyozlu saldırı (2)

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILDI Bursa'da, tarihi Ulu Camii'ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.'nün, (41) emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor.

PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILDI 

Bursa'da, tarihi Ulu Camii'ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.'nün, (41) emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılırken, tedavisine başlandı. 

Derya EVREN/BURSA,


Bursa'da Ulu Camii'ne balyozlu saldırı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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