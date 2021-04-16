BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
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BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da tarihi Ulu Cami'ye balyozla saldırıda bulunan Tamer Ö. (41), polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da tarihi Ulu Cami'ye balyozla saldırıda bulunan Tamer Ö. (41), polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Tamer Ö. yanına aldığı balyozla Ulu Cami'nin kuzey kapısına geldi. Tamer Ö., balyozla caminin korkuluklarına ve mermere vurmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri Tamer Ö.?ye müdahale edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Tamer Ö.?yü gözaltına aldı.

Çiftçilik yaptığı belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tamer Ö., Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Tamer Ö.?nün sorgusu sürüyor.

BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI
BURSA'DA ULU CAMİ'YE BALYOZLU SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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