Bursa'da ulaşım kartı işlemlerinde "sosyal mesafe" için mobil uygulama dönemi
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Bursa'da ulaşım kartı işlemlerinde "sosyal mesafe" için mobil uygulama dönemi

Bursa'da vatandaşların toplu ulaşımla ilgili tüm işlemlerini akıllı cep telefonlarından gerçekleştirmelerini sağlayacak mobil uygulama hizmete sunuldu.

Bursa'da ulaşım kartı işlemlerinde
26.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:48

Bursa'da vatandaşların toplu ulaşımla ilgili tüm işlemlerini akıllı cep telefonlarından gerçekleştirmelerini sağlayacak mobil uygulama hizmete sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, IOS ve Android işletim sistemli cep telefonlarında kullanılabilecek seyahat yazılımı geliştirdi.

"BursaKart Mobil" adlı uygulamayla yolcular, elektronik kartlarda bakiye sorgulama, online dolum, vize işlemleri, temassız karekod tekli bilet temini, beklediği aracın nerede olduğunu, güzergah bilgilerini sorgulama işlemlerini yapabilecek.

Hafif raylı sistem (BursaRay), tramvay ve otobüs yolcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayiye gitmeden ve kimseyle temasta bulunmadan işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

"Online dolumlar en geç 15 dakika sonra karta yükleniyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Encümen Salonu'ndaki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kentte toplu ulaşım araçlarına günlük biniş sayısının 1 milyon civarında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2,5 milyon Bursakart kullanıldığını ve günde 85 binin üzerinde dolum işlemi yapıldığını aktaran Aktaş, "Ofis yoğunluğunun yüzde 68'i vizeleme işlemlerinden kaynaklanıyor. Çağrı merkezi aramalarının da yüzde 65'i otobüs güzergahı ile ilgili. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ulaşım işlemlerini daha da kolaylaştıracak bir yazılım hayata geçirdik. Mobil uygulama ile yapılacak online dolumlar en geç 15 dakika sonra karta yükleniyor." dedi.

Aktaş uygulamanın, yolcuların Bursakartlarında kalan bakiyeyi görebilmesi ve herhangi bir bayiye gitmeden işlemlerini rahatlıkla yapabilmesi için devreye alındığını dile getirdi.

Öğrenci, öğretmen ya da tam aylık ve yıllık vize işlemlerinin de bu uygulamadan gerçekleştirilebildiğini bildiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Belge istenmeyen tüm vize işlemleri ofise gitmeden yapılabilecek hale geldi. Otobüse binerken 'Kartımda bakiye var mı, yok mu?' sorusu veya araç içinde bir başkasından kart isteme durumu artık son buluyor. Yeni teknoloji ile kartın sağ arkasındaki 14 karakteri mobil uygulamaya girerek kartımızın bakiyesini görebiliyoruz. Durakta beklerken çağrı merkezini aramadan, direkt uygulama üzerinden aracın nerede olduğunu ve ne kadar sürede geleceğini öğrenebiliyoruz. Bursa'nın herhangi bir yerine toplu taşıma kullanarak nasıl gidileceğinin cevabı da BursaKart Mobil'de. Nereye gideceğinizi yazdığınızda uygulama, en hızlı ve en ekonomik olarak nasıl gideceğinizi rota üstünde gösteriyor."

Yakınlarına biniş hakkı hediye edebilecekler

NFC özelliği sayesinde araçlardaki validatöre telefon okutularak, pos cihazlarından ya da uygulamadan alınan tek binişlik karekod biletinin telefondan okuyucuya gösterilmesi sayesinde toplu taşımadan yararlanılabildiğini anlatan Aktaş, yolcuların alınan karekodu yakınlarına göndererek biniş hakkı hediye edebileceği bilgisini paylaştı.

Aktaş, güncellenecek versiyon ile uygulamada, aylık abonman, öğrenci-öğretmen abonman yükleme, fotoğraflı, kişiselleştirilmiş kart başvurusu ve takibi, Burbak otopark doluluk oranları ve navigasyon ile İngilizce dil desteğinin de yer alacağını sözlerine ekledi.

BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar'ın dijital uygulamayla ilgili uygulamalı bilgiler verdiği toplantıda Aktaş, kendisine verilen Bursakart'ı kullanarak sistemi test etti.

Kaynak: AA

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