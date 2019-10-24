Bursa'da ulaşım 29 Ekim'de "1 kuruş" olacak

24.10.2019 20:32

Bursa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar ulaşım imkanlarından "1 kuruş" ile yararlanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklayama göre, ulaşımın 1 kuruş olmasına ilişkin karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "oybirliğiyle" alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu bedelin "Bursakart" sahiplerini kapsayacağını belirtti.

Kararın, sabah 05.00 ile gece 24.00 saatleri arasında geçerli olacağını vurgulayan Aktaş, "Seyahatler ilgili kanun maddesi nedeniyle ücretsiz yapılamıyor." ifadesini kullandı.

Aktaş, T2 tramvay hattı ve inşaat süreci devam eden Millet Bahçesi'nin son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA