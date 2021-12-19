Bursa'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Bursa'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaralandı

Bursa'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

Bektaş Ö. (25) idaresindeki 16 V 4299 plakalı cip, kar yağışının etkili olduğu Boğazova Yaylası'nda yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Özgür D. yaralandı.

Bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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