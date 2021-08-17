Bursa'da "Uçurtma Şenliği" yapılacak
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Bursa'da "Uçurtma Şenliği" yapılacak

Bursa'da 'Uçurtma Şenliği' yapılacak
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Uçurtma Şenliği", 25-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Uçurtma Şenliği", 25-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şenlik kapsamında, 25-28 Ağustos'ta, Tayyare Kültür Merkezi'nde uçurtma yapım atölyeleri düzenlenecek.

Uçurtmaya merak duyan, 8-12 yaş arası çocukların katılabileceği atölyede yapılan uçurtmalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek "Zafer Uçuşu"nda havalandırılacak.

Havalimanındaki etkinliğe, dünya çapındaki festivallerde Türkiye'yi temsil eden ve uçurtmayı farklı boyutlara taşıyan Zahit Mungan da katılacak. Mungan'ın özel yapım devasa uçurtmaları gün boyunca gökyüzünde olacak.

Aynı gün saat 16.00'da ise kırmızı-beyaz uçurtmaların gökyüzünü kaplayacağı "Zafer Uçuşu" yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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