Tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi
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Tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi

17.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:58

Bursa'da 3 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından, dün tutuklanan 2 şüpheliden biri adına kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte alkol ele geçirildi.

Bursa'da 3 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından, dün tutuklanan 2 şüpheliden biri adına kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte alkol ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kentte sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tutuklanan U.K. adına Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gönderi ulaştırıldığını tespit etti.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirerek piyasaya sürülmesini önledi.

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39) ve Sümer Ç. (51) yaşamını yitirmişti. Şüpheliler E.O. ve U.K'nin dün tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi
Tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi
Tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi
Tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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