BURSA (İHA) - Bursa'da Turkovac aşısı uygulaması başladı

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Turkovac aşı uygulamasına başlandığını açıklamasının ardından Bursa'da da vatandaşlar hatırlatma ve ilk aşılarını olmak için Bursa Şehir Hastanesine geldi.

Türkiye'nin salgın sürecindeki gurur kaynağı olan Turkovac aşıs için e-nabız sisteminde randevular açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm şehir hastanelerinde aşı uygulamasına başlandığını belirtmesi üzerine Bursalılar sabah saatlerinden itibaren hatırlatma dozu ve ilk aşılarını olmak için Bursa Şehir Hastanesine geldi. Dünyada aşı üretebilen 9 ülkeden birisi olmanın verdiği gururla hatırlatma ve ilk aşılarını olan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın uygulamalarına başladık. Sabah saatlerinden itibaren hatırlatma ve yerli aşılarımızı bekleyen vatandaşlarımıza aşılırımızı uyguladık. Tedbir ve aşı en güçlü silahımız. Varyantlara karşı da bu çok önemli. Turkovac aşısının uygulanmaya başlamasından bu yana, 100'e yakın vatandaş başvuruda bulundu. Ocak ayından itibaren de şehir hastanelerin haricinde uygulama yapılacağını düşünüyoruz" dedi.