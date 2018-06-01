Bursa'da Bir Kişi GSM Bayiine Girip Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1 Yaralı!
Bursa'da GSM bayiine giren bir kişi ağabey kardeşe ateş açarak ağabeyi öldürdü, kardeşini ağır yaraladı.
Bursa'da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı. Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
GSM BAYİSİNE GİRİP ABİ-KARDEŞE ATEŞ AÇTI
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.H. isimli zanlı GSM bayiine girip abi kardeş oldukları öğrenilen Murat Yenikapı ile Abdullah Yenikapı'ya ateş etti.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI
Murat Yeni kapı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Abdullah Yenikapı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan zanlı Güven timleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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ALLAHIM SEN SONUMUZU HAYIR ET. YAN BAKTIN DİYE SIKANLARDAN SONRA KARDEŞİNİ ÖLDÜRENLER ÇIKTICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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PARDON MAKARNA YÜZÜNDEN ÜLKE SATANLAR BİLE VAR BU HİÇCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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PARA YÜZÜNDEN CANA KIYILIRMICevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ne ya! her önüne gelenin elinde silah olmaya başladıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BEN ÖLDÜM ARKADAŞLAR, HABERİNİZ OLSUN. .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır