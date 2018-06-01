Bursa'da Bir Kişi GSM Bayiine Girip Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1 Yaralı!

Bursa'da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı. Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

GSM BAYİSİNE GİRİP ABİ-KARDEŞE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.H. isimli zanlı GSM bayiine girip abi kardeş oldukları öğrenilen Murat Yenikapı ile Abdullah Yenikapı'ya ateş etti.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

Murat Yeni kapı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Abdullah Yenikapı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan zanlı Güven timleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.