Bursa’da turizmciler krizden çıkmaya yönelik 8 maddelik ek tedbir önerisi hazırladı
TÜRSAB Güney Marmara, COVID-19 virüsü nedeniyle 2020 yılını tamamen kayıp geçiren seyahat acentelerini korumak için hazırladığı 8 maddelik ek tedbir öneri paketini açıkladı.
03.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:32
TÜRSAB Güney Marmara, COVID-19 virüsü nedeniyle 2020 yılını tamamen kayıp geçiren seyahat acentelerini korumak için hazırladığı 8 maddelik ek tedbir öneri paketini açıkladı. Turizmcileri vatandaşa, "Ön rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin" çağrısı yaptı.
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Kaynak: Dunya.com