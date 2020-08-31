Bursa'da, türbenin yanına bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı
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Bursa'da, türbenin yanına bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı

BURSA'da Gazi Timurtaş Paşa Türbesi'nin yanına bırakılan valiz, bomba ihtimaline karşı, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.

Bursa'da, türbenin yanına bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı
31.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:44

BURSA'da Gazi Timurtaş Paşa Türbesi'nin yanına bırakılan valiz, bomba ihtimaline karşı, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Valiz boş çıkarken, patlama anında çıkan ses, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde bulunan Gazi Timurtaş Paşa Türbesi yanında dün akşam, şüpheli valiz gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Hemen valizin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Valizin çevresine de güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından valizin boş olduğu görüldü. Otobüs durakları ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu alanda bulunan valizin kontrollü şekilde patlatılması, çevrede paniğe neden oldu. Valizin boş olduğunun anlaşılmasının ardından yol, araç ve yaya trafiğine açıldı.


Kaynak: DHA

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