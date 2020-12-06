Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor

Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor

BURSA - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis, jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde dolduran formlarda firmanın kaşesini basan sokağa çıkması tepkilere neden oluyor. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen havanında güzel olmasıyla İnegöllüler yine kendilerini kısıtlamanın olduğu saatlerde sokağa attı. Sokaklar insan kaynarken emniyet ekiplerini görenler ise evlerine kaçıyor polis gittiğinde ise yine sokağa koşuyor.

Korona virüsle mücadele devam ediyor. Bu kapsamında Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama pazartesi sabah 05: 00'de sona erecek. Polis ve Jandarma kendi bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Kavşaklarda uygulama yapan ekipler gelen tüm araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde doldurulan formlara firmalar tarafından kendi kaşeleri vurularak izin verdiği görüldü. Yüzlerce araç durduran ekipler hep aynı manzarayla karşılaştı. Yapılan bu uygulama tepkilere neden oluyor. İnegöl sokaklarına ise sanki kısıtlama gelmemiş gibi herkes sokaklarda. Ekipleri görenler evlerine kaçıyor ancak polis gittikten sonra tekrar kendilerini sokağa atıyor. İnegöl'de kısıtlamanın son gününde yine duyarsız vatandaşlar kendi bildiklerini okumaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS