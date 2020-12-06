Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor

06.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:12

Bir son dakika haberine göre Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis, jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor

BURSA - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis, jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde dolduran formlarda firmanın kaşesini basan sokağa çıkması tepkilere neden oluyor. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen havanında güzel olmasıyla İnegöllüler yine kendilerini kısıtlamanın olduğu saatlerde sokağa attı. Sokaklar insan kaynarken emniyet ekiplerini görenler ise evlerine kaçıyor polis gittiğinde ise yine sokağa koşuyor.

Korona virüsle mücadele devam ediyor. Bu kapsamında Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama pazartesi sabah 05: 00'de sona erecek. Polis ve Jandarma kendi bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Kavşaklarda uygulama yapan ekipler gelen tüm araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde doldurulan formlara firmalar tarafından kendi kaşeleri vurularak izin verdiği görüldü. Yüzlerce araç durduran ekipler hep aynı manzarayla karşılaştı. Yapılan bu uygulama tepkilere neden oluyor. İnegöl sokaklarına ise sanki kısıtlama gelmemiş gibi herkes sokaklarda. Ekipleri görenler evlerine kaçıyor ancak polis gittikten sonra tekrar kendilerini sokağa atıyor. İnegöl'de kısıtlamanın son gününde yine duyarsız vatandaşlar kendi bildiklerini okumaya devam ediyor.

Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor
Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor
Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor
Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor
Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor
Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

İlgili Haberler

Bursa'da tırın arkasından giden bisiklet sürücüsü ölüme meydan okudu
Bursa'da tırın arkasından giden bisiklet sürücüsü ölüme meydan okudu
Temaslı olduğunu bildiği halde karantinayı ihlal eden kişiye para cezası kesildi
Temaslı olduğunu bildiği halde karantinayı ihlal eden kişiye para cezası kesildi
Son dakika: Bursa'da polise silah çekip kaçmaya çalışan zanlı kameralara yansıdı
Son dakika: Bursa'da polise silah çekip kaçmaya çalışan zanlı kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Sörloth Erol Bulut Yılmaz Vural Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Aralık Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bursa'da tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:12:59. #1.15#
title