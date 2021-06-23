Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü
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Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü

Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik Küçük Kumla mahallesi de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Bursa'nın Gemlik Küçük Kumla mahallesi de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Gemlik İlçesi Kumla Kanal boyu mevkisi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan Nizamettin Güngörmüş(55) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerine yakın bir bölgede zanlı olarak bir kişi gözaltına aldı. Ölen adamın komşusu olduğu öğrenilen Tuna T. İsimli zanlının daha önce de çeşitli defalar havaya ateş ettiği ve yaşlı adama sabah erken saatlerde yolunu bekleyerek ateş ettiği öğrenildi.

Cinayetle alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü
Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü
Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü
Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü
Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü
Bursa'da tüfekle vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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