Bursa'da traktörün altında kalan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
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Bursa'da traktörün altında kalan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Bursa'da traktörün altında kalan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda teneffüste marketten aldığı çikolatayla okula dönmekte olan 7 yaşındaki Suriye uyruklu öğrenci, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda teneffüste marketten aldığı çikolatayla okula dönmekte olan 7 yaşındaki Suriye uyruklu öğrenci, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, tedaviye alınan çocuk 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Olay, Perşembe günü İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Şefika Göztepe ilkokulu 1. sınıf öğrencisi Rami Abdulcelil, teneffüste okulun karşısındaki markete 2 arkadaşı ile birlikte çikolata almak için gitti. Çikolata aldıktan sonra marketten çıkarak karşıya koşmaya başlayan çocuğa, Mehmet I. yönetimindeki 16 Y 4966 plakalı traktör çarparak üzerinden geçti. Traktörün altında kalan çocuk, sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan çocuk, kazadan 24 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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