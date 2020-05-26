Bursa'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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Bursa'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamir ettiği traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Bursa'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
26.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:40

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamir ettiği traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan çiftçi Emin Demir (37), patlayan lastiği değiştirmek için kriko ile kaldırdığı traktörün altında kaldı.

Başından yaralanan çiftçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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