Bursa'da traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
02.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:02
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Afganistan uyruklu Shamsul R. (27), önünde römork, arkasına da yonca toplama makinesi bağlı olan 16 EJC 85 plakalı traktörle yola çıktı.
Traktör, Bayırköy-Yeşilova mahalleleri yolunda Mustafa Dorak'ın (58) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan traktör sürücüsünü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürdü.
Olay yerinde yaşamını yitiren Dorak'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaynak: AA