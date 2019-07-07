Bursa'da traktör faciası...Piknikten dönerken bindikleri traktörün altına can verdiler

-Traktör faciası 2 ölü

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesinde piknikten dönenleri taşıyan bir traktörün römorkundan düşen ve traktör altında kalan 2 kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 19.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gölyaka Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gölyaka Mahallesinin üst kesimlerindeki bir piknik alanına giden Nail Şahin akşam saatlerinde beraberinde eşi Neslihan Şahin ve Nail Şahin'in teyzesinin kızı Berrin Okçu ile birlikte Gölyaka mahallesine dönmek için 34 HZU 56 plakalı traktörle yola çıktı.

İki kadın traktör kasasından düştü

Piknik alanından Gölyaka mahallesine doğru seyir halinde olan Nail Şahin idaresindeki traktörün römorkunda bulunan Neslihan Şahin ile Berrin Okçu yoldaki sarsıntı sonra römorktan düştü. Traktörün üzerinden geçtiği Neslihan Şahin ve Berrin Okçu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan iki talihsiz kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haber Gölyaka'ya düştü

Kazayı haber alan Neslihan Şahin ve Berrin Okçu'nun yakınları hastaneye akın etti. Hastanede acı haberi alan iki kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA