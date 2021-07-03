Bursa'da traktör devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti
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Bursa'da traktör devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti

Bursa'da traktör devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktör sonucu iki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktör sonucu iki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında İznik ilçesine bağlı Sansarak Mahallesinde meydana geldi. 16 H 7864 plakalı traktörün sürücüsü Kadir Biçer (17), kız kardeşi Hanife Biçer (10) üzerinde bulunduğu traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İhsaniye mevkiinde devrilen traktörün altına kalan iki kardeş vefat etti. Sansarak Mahallesini yasa boğan olayda traktörün arkasında bulunan anne Zale Biçer (50) ve oğlu Burhanettin Biçer (10) ağır yaralandı. iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. - BURSA

Bursa'da traktör devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti
Bursa'da traktör devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti
Bursa'da traktör devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti
Bursa'da traktör devrildi: 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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