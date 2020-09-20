Bursa'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
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Bursa'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör devrildi.

Bursa'da traktör devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
20.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:02

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Akıncılar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mustafa A. (16) yönetimindeki 16 PM 323 plakalı traktör, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktör, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa A.'nın yanı sıra Faruk A.(15) ve Ferhat Y.(17) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Faruk A., itfaiye ekiplerince kurtarılırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Yavuz YILMAZ/İNEGÖL
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL
DHA Editörü
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