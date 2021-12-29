Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

BURSA (İHA) - Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'dan Mudanya'ya giden bir grup genç motorcu canlarını tehlikeye atarak ilerlediler. Koruyucu ekipman ve kaskları olmayan motorcu gençler zaman zaman birbirlerine el uzatarak tutmaya çalışırken, zaman zaman da sol şeride geçerek hız yaptılar.

Diğer görüntülerde ise, el yapımı elektrikli bir oyuncak arabayla trafiğe çıkan ve zaman zaman zikzak çizerek seyreden gencin tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Bir başka görüntüde ise patenli genç araçların arasından giderek canını tehlikeye atarak ilerledi. Çılgın genç bir süre sonra gözden kaybolarak uzaklaştı.

(Abdullah Uğur - Ali Kamur-İHA)

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

 Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title