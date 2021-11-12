OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı

Bursa'da El yapımı elektrikli oyuncak ile trafikte zikzak çizerek ilerledi

BURSA - Bursa'da trafikte canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapanlar ve akan trafiğin ortasında tersten giden araçlar kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Doburca Caddesi'nde el yapımı elektrikli bir oyuncak arabayla trafiğe çıkan ve zaman zaman zigzag çizerek seyir eden gencin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bir başka görüntüde ise trafikte tersten giden arabalar akan trafiği durma noktasına getirdi. Tersten giden otomobilleri gören diğer sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemezken korna ile uyarmaya çalıştı. Trafikte tehlike yaratarak yolculuk yapanlar ise hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak seyir etti. Bu anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.