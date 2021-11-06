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Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada Bursa'da kasksız ve koruyucu ekipmanı olmayan motorsiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı Bursa'da motorlu genç anayolda tehlike saçarak ilerledi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Bursa'da kasksız ve koruyucu ekipmanı olmayan motorsiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da motorlu genç anayolda tehlike saçarak ilerledi. Bu anlar vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş motosikletiyle makas atarak ve tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Herhangi bir kask ve koruyucu ekipman olmadığı görülürken bu anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri
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