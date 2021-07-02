Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer şoförler tarafından yol ortasında darp edildi.

- Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı

BURSA - Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer şoförler tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer sürücüler tarafından durdurularak darp edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri iki tarafı ayırırken olayla ilgili tahkikat başlattı. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, tesadüfen olay yerinde bulunan muhabirler yetişti! Anbean kamerada
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, tesadüfen olay yerinde bulunan muhabirler yetişti! Anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 00:52:52. #1.14#

title