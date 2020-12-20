Bursa'da trafikte makas atan sürücüler araç kamerasıyla görüntülendi
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Bursa'da trafikte makas atan sürücüler araç kamerasıyla görüntülendi

20.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:12
Bursa'da trafikte makas atan sürücüler araç kamerasıyla görüntülendi

Bursa'nın en işlek caddelerinden olan Mudanya Caddesi'nde iki sürücü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Bursa'nın en işlek caddelerinden olan Mudanya Caddesi'nde iki sürücü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yarış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Mudanya Caddesi üzerinde 34 UDD 74 ve 16 NSY 09 plakalı iki araç makas atarak yarıştı. İşçi servislerinin ve şehir merkezine seyahat eden sürücülerin yoğun olarak kullandığı caddede trafiği tehlikeye sokarak yarışan araçlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu. - BURSA

Bursa'da trafikte makas atan sürücüler araç kamerasıyla görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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