Bursa'da trafikte bantlı şekilde kapısı açık otomobili görenler gözlerine inanamadı - Haberler
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Bursa'da trafikte bantlı şekilde kapısı açık otomobili görenler gözlerine inanamadı

Bursa'da trafikte bantlı şekilde kapısı açık otomobili görenler gözlerine inanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir vatandaş otomobilinin kapısını bantlayarak kapısı açık şekilde trafiğe çıktı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da bir vatandaş otomobilinin kapısını bantlayarak kapısı açık şekilde trafiğe çıktı. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilinin kapısı kapanmayan bir vatandaş çareyi bantlamakta buldu. Kapıya bant bağlayan vatandaş ne yaptıysa kapısının açılmasına çare bulamadı. Kapısı açık şekilde giden otomobil diğer şaşkın sürücüler tarafından kaydedildi. - BURSA

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Bursa'da bir vatandaş otomobilinin kapısını bantlayarak kapısı açık şekilde trafiğe çıktı.

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