Bursa'da trafik resmen durdu

24.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:43

Bursa'da sağanak yağış sabah saatlerinde trafiği kitledi. Trafik lambalarının da lodostan dolayı bozulmasının ardından öğrenciler okula, çalışanlar işlerine geç kaldı.



Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde de devam eden sağanak yağışa lodostan dolayı bozulan trafik lambaları da eklenince trafik resmen durdu. Öğrenciler okula, çalışanlar ise işlerine bir saati aşkın süre geç gitmek zorunda kaldı.



Kitlenen trafiğe tepki gösteren vatandaşlar 155 polis imdat hattına şikayet yağmuruna tuttu. Bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki göstererek bir saattir yolda olduklarını işe ve okula geç kaldıklarını belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA