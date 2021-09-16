BURSA'DA, TRAFİK POLİSLERİNDEN 'KASKINLA ÇOK HAVALISIN' DENETİMİ - Haberler
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BURSA'DA, TRAFİK POLİSLERİNDEN 'KASKINLA ÇOK HAVALISIN' DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kaskınla Çok Havalısın' uygulamasında durdurulan motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine kaskın önemini anlatan broşür dağıtıldı.

BURSA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kaskınla Çok Havalısın' uygulamasında durdurulan motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine kaskın önemini anlatan broşür dağıtıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin en işlek caddelerinde, 'Kaskınla Çok Havalısın' adını verdikleri, motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin plaka sorgulamalarını yapan ekipler, sürücülere kaskın önemini anlatan broşürler dağıttı. Yapılan uygulamada toplam 313 sürücü denetlenirken, kask, sigorta, muayene, abartı egzoz, yaya yollarının kullanılmaması konularında bilgilendirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, benzen uygulamaların bundan sora devam edeceğini açıkladı.

BURSA'DA, TRAFİK POLİSLERİNDEN 'KASKINLA ÇOK HAVALISIN' DENETİMİ

BURSA'DA, TRAFİK POLİSLERİNDEN 'KASKINLA ÇOK HAVALISIN' DENETİMİ

BURSA'DA, TRAFİK POLİSLERİNDEN 'KASKINLA ÇOK HAVALISIN' DENETİMİ

BURSA'DA, TRAFİK POLİSLERİNDEN 'KASKINLA ÇOK HAVALISIN' DENETİMİ
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Haber: BURSA'DA, TRAFİK POLİSLERİNDEN 'KASKINLA ÇOK HAVALISIN' DENETİMİ - Haberler
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