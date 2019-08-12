Bursa'da trafik magandaları temizlik işçisine saldırdı

12.08.2019 19:55

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir araçtan 3 kişi yol kenarında çöp toplayan temizlik işçisine saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta duran bir araçtan inen kimliği belirsiz 3 kişi, yol kenarında çöp toplayan belediyenin temizlik işçisine saldırdı. Şahıslar hiçbir şey olmamış gibi daha sonra araca binerek olay yerinden ayrıldı. Öte yandan çevre yolunda ise kırmızı ışıkta duran iki aile otomobillerinden inerek birbirine girdi. Eşlerinin ayırması üzerine iki aile araçlarına binip olay yerinden ayrıldı. Her iki kavgada çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA