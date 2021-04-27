Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde seyreden F.Y. idaresindeki 16 AF 787 plakalı otomobil, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki bir köprünün ayağına çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan F.Y. ile araçta bulunan B.Y. ve M.Ç'yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu