Bursa'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

02.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:24
Bursa'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'da, otoyolda geri dönmeye çalıştığı iddia edilen vince çarpan minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da, otoyolda geri dönmeye çalıştığı iddia edilen vince çarpan minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Geçit kavşağından Bursa çevre yoluna giren ve Ankara istikametine seyreden 41 UL 642 plakalı çekici kamyonun sürücüsü M.D, yola yanlış girdiğini fark ederek geriye dönmek istedi.

Bu sırada arkasından gelen Ercan K. idaresindeki 06 PSU 85 plakalı minibüs, çekiciye çarptı.

Araçta sıkışan Ercan K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ağır yaralanan adam 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Haydar Akar Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Didem Kınalı Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:25:31. #1.16#
title