Bursa'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'da, otoyolda geri dönmeye çalıştığı iddia edilen vince çarpan minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Geçit kavşağından Bursa çevre yoluna giren ve Ankara istikametine seyreden 41 UL 642 plakalı çekici kamyonun sürücüsü M.D, yola yanlış girdiğini fark ederek geriye dönmek istedi.

Bu sırada arkasından gelen Ercan K. idaresindeki 06 PSU 85 plakalı minibüs, çekiciye çarptı.

Araçta sıkışan Ercan K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ağır yaralanan adam 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu