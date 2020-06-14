Bursa'da trafik kazası... Kazadan sürücüler burnu bile kanamadan çıktı Bursa'da trafik kazası... Kazadan sürücüler burnu bile kanamadan çıktı Bursa'da meydana gelen kazada sürücüler kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Bursa'da trafik kazası... Kazadan sürücüler burnu bile kanamadan çıktı BURSA - Bursa'da meydana gelen kazada sürücüler kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza, Bursa'nın İnegöl İlçesindeki Mimarsinan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre İrfan T. idaresindeki 16 PD 195 plakalı hafif ticari araç ile Nazan Ç.'nin kullandığı 16 AEN 060 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Nazan Ç. idaresindeki araç karşı şeride geçmeden orta refüje çarparak durabildi. Araçlara maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kaynak: İHA