Bursa'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

17.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:24

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 4 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre. Kumla Mahallesi-Armutlu yolunda Vahit İlham idaresindeki 77 AT 894 plakalı pikap, aynı yönde ilerleyen ve şerit değiştiren otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Yoldan çıkan araç, bir işletmenin otoparkındaki 3 araca çarparak durabildi.

Araçların hasar gördüğü kaza, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde pikabın yoldan çıkarak diğer araçlara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA