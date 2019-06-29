Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı

İznik-Yenişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinden İznik'e seyreden 16 VN 526 plakalı otomobilin sürücüsü Ecevit Çalık, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazada takla atan ve ters dönen aracın sürücüsü Ecevit Çalık ile araçta bulunan Erdem Çalık, Halise Çalık, Emre Çakır, Leyla Çakır hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA