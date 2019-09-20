Bursa'da trafik kazası
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoldan karşıya geçmek isterken otomobilin çaptığı öğrenci yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoldan karşıya geçmek isterken otomobilin çaptığı öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ergin Ç. (41) idaresindeki 16 LM 735 plakalı otomobil, Özdilek kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Faruk B'ye (17) çaptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaranan Faruk B'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.