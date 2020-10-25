Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyreden Oğuz Y. (36) idaresindeki 16 UCG 71 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 16 AEJ 437 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yine aynı istikamette giden 16 MA 5743 ile 34 LH 6216 plakalı otomobillere çarptıktan sonra durdu.

Kazada, Oğuz Y'nin kullandığı araçtaki bir kişi ile 16 AEJ 437 plakalı otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat ulaşımın sağlanamadığı Ankara Yolu Caddesi, kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan