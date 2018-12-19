Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden araçta sıkışan 3'ünü itfaiye ekibi kurtardı.
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden araçta sıkışan 3'ünü itfaiye ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, İznik-Yenişehir kara yolunda, Sıddık Uçkun'un kullandığı 16 KBU 04 plakalı hafif ticari araç ile Şükrü Dinç yönetimindeki 54 NC 920 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Uçkun, diğer sürücü Şükrü Dinç, yanındaki Şenol Köroğlu ile Veysel Koç yaralandı.
Araçta sıkışan Şükrü Dinç, Şenol Köroğlu ve Veysel Koç'u olay yerine gelen itfaiye ekibi bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA