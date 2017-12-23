Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İznik-Yenişehir karayolunun birinci kilometresinde Atilla Kurtuluş yönetimindeki 16 LVG 18 plakalı otomobil, Ramazan Tetik yönetimindeki 41 DG 371 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada, Gülinaz Kurtuluş, Müzeyyen Tetik, Eyüpcan Tetik ve Emine Tetik yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.