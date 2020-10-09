Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

09.10.2020 07:07 | Son Güncelleme: 09.10.2020 07:22

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Muhammed S. yönetimindeki 16 AAC 03 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde özel bir okulun güvenlik kulübesine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Ezgi E. ve Gizem H. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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