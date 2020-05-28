Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
28.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:12
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Özdemir (50) idaresindeki 16 L 3736 plakalı otomobil, Ümitalan Mahallesi kavşağından Bursa-Ankara kara yoluna çıkan Mustafa Üçüncü (32) yönetimindeki 16 BOF 72 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, taklalar atarken hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücüler Özdemir ve Üçüncü ile hafif ticari araçtaki yolcu İskender Üçüncü (30) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA