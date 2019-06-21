Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir-Alanyurt yolu Yağlı Tohumlar mevkisinde Murat D. yönetimindeki 26 VL 169 plakalı otomobil, Umut T'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Medine B. ve Cansu T, yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA