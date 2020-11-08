Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı
08.11.2020 03:03 | Son Güncelleme: 08.11.2020 03:06
Bursa'da yoldan çıkan araç, okul duvarına çarparak durabildi.
Bursa'da yoldan çıkan araç, okul duvarına çarparak durabildi.
İnegöl ilçesi Alanyurt ışıkları mevkisinde, Asiye S. (34) idaresindeki 16 LHJ 90 plakalı otomobil, yoldan çıkarak, bir okulun duvarına çarptı.
Kazada sürücü Asiye S. ile araçta bulunan Ahmet K. (46) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek