Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

21.09.2019 11:18

Ankara-Bursa kara yolu üzerinde meydana gelen kazada bir kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Mezit 5 mevkisinde meydana geldi.

Ömer Faruk Ç. (36) idaresindeki kamyon Eskişehirden İnegöl istikametine geldiği sırada Mezit 5 mevkisinde keskin virajı alamayınca devrildi.

Sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Ömer Faruk Ç. ile kardeşi Mehmet Akif Ç. (22) yaralanırken kamyonda bulunan sebzeler yol ortasına saçıldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA