Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Orhangazi ilçesinde motosikletle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hakan Ayrılık idaresindeki 16 VZ 301 plakalı motosiklet, Orhangazi-İznik yolu eski mezbahane virajı mevkisinde karşı yönden gelen Telat Yılmaz (55) yönetimindeki 78 BZ 450 plakalı otobüsle çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ayrılık, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Ayrılık, hava ambulansı ile Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Otobüs sürücüsü Yılmaz polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.