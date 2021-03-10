Son dakika gündem: Trafik kazası, 1 yaralı
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Son dakika gündem: Trafik kazası, 1 yaralı

10.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:47

Son dakika habere göre Orhangazi-İznik kara yolu, Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

Orhangazi-İznik kara yolu, Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre İznik'ten Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Sarıyar (41) idaresindeki 51 LA 014 plakalı kamyon, Üreğil kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kavak ağaçları ve sulama kanalına çarpan kamyon bir anda alev aldı.

Kaza sonrasında yanmaya başlayan kamyonun sürücüsü Mehmet Sarıyar, çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyon sürücüsü Mehmet Sarıyar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika gündem: Trafik kazası, 1 yaralı
Son dakika gündem: Trafik kazası, 1 yaralı
Son dakika gündem: Trafik kazası, 1 yaralı
Son dakika gündem: Trafik kazası, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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