Son dakika gündem: Trafik kazası, 1 yaralı

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Orhangazi-İznik kara yolu, Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre İznik'ten Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Sarıyar (41) idaresindeki 51 LA 014 plakalı kamyon, Üreğil kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kavak ağaçları ve sulama kanalına çarpan kamyon bir anda alev aldı.

Kaza sonrasında yanmaya başlayan kamyonun sürücüsü Mehmet Sarıyar, çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyon sürücüsü Mehmet Sarıyar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk